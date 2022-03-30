Предпринимателям в Петрозаводске назвали место, где им предоставят изолированные кабинки

В Петрозаводске возобновил работу бизнес-инкубатор, который бесплатно предоставляет предпринимателям офисные помещения, услуги коворкинг-центра, интернет-связь, видеооборудование и другие возможности.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Кроме рабочего места с мебелью и бесплатного беспроводного интернета у предпринимателей есть доступ к изолированным телефонным кабинкам и комнате отдыха, конференц-залу на 45 мест, учебным классам, переговорной и оборудованию для проведения совещаний по видеоконференцсвязи.

По словам гендиректора бизнес-инкубатора Евгения Перова, в бизнес-инкубаторе уже зарегистрировано пять резидентов. Площадка на набережной Гюллинга, 11 рассчитана на 27 рабочих мест.

В планах Корпорации развития Карелии создать подобные центры и в других городах республики, в том числе, для развития бизнеса на территории арктической зоны.