Председатель Следкома РФ посмертно наградил погибшего на пожаре в Карелии мальчика медалью "Доблесть и отвага"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил ведомственной медалью "Доблесть и отвага" 6-летнего Святослава Юшкова из Карелии, который получил 90 % ожогов тела, спасая дедушку на пожаре, сообщает ведомство.

Святослав, несмотря на все усилия врачей, скончался в ожоговом центре Нижнего Новгорода, куда был доставлен после происшествия.

Как сообщает Следком России, 30 августа 2019 года Святослав отправился в баню вместе с дедушкой, там мужчина потерял сознание во время розжига печи. Ребенок попытался вытащить взрослого из помещения на свежий воздух, и огонь перекинулся на него. Дедушка скончался, а Святослав с сильными ожогами спецбортом МЧС РФ был доставлен в Нижний Новгород.

Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким Святослава в связи с его смертью. Председатель СК России также поблагодарил врачей и чиновников, которые приняли исчерпывающие меры для спасения ребенка. Он отметил, что подвиг и достойный поступок маленького Святослава навсегда останется в нашей памяти и станет достойным примером для подрастающего поколения. Святослав, наряду с юными героями Ваней Крапивиным, Женей Табаковым, Андреем Касимовым, Данилой Садыковым, также отдал жизнь, спасая человека. Этот поступок маленького мальчика, который не бросил дедушку в беде, достоин самой высшей нравственной и человеческой оценки.