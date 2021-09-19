Председатель ЦИКа Карелии о результатах выборов: «Никаких сомнений в подсчете голосов у нас нет»

Руководитель Центральной избирательной комиссии Алексей Бахилин завил, что никаких нарушений во время выборов в республике не зарегистрировано.

Комментируя итоги выборов, председатель ЦИКа Карелии Алексей Бахилин сообщил сегодня журналистам о том, что особенностью данной избирательной кампании было практически отсутствие судебных споров и нарушений. Всего в комиссию поступило 17 обращений, но жалоб на незаконную деятельность фактически не были, отметил Бахилин.

«Были сообщения в телеграм-каналах о якобы подкупах избирателей. Мы незамедлительно отправили туда МВД, которое тщательно провело проверку. Никаких даже намеков на подкуп избирателей не было. Информация являлась недостоверной», — заявил глава ЦИКа республики.

Бахилин признал, что на двух избирательных участках в Петрозаводске и в районах республики отключали электричество. Это происходило и в первый, во второй день выборов. Но, по словам председателя Центральной избирательной комиссии, это жизнь, технические сложности, которые возникли. Это никак не повлияло на подсчет голосов, процесс нарушен не был.

«Никаких сомнений в подсчете голосов у нас нет. Везде использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней. Нет сомнений в их четкости отображения воли избирателя. Никаких вбросов в КОИБы сделать невозможно. Никакие карусели сейчас невозможны. У нас были попытки на двух участках выноса бюллетеней. Четко сработала полиция. Председателями избирательной комиссии были пресечены эти попытки. Это все отслеживается, это видно», — сказал Алексей Бахилин.

Ранее сообщалось, в Карелии «Единая Россия» проиграла выборы в Кемский городской совет.