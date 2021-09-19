В Карелии «Единая Россия» проиграла выборы в Кемский городской совет

В новом составе Кемского городского совета большинство мандатов оказалось у справедливороссов.

Как отметил сегодня на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии республики Алексей Бахилин, подводя предварительные итоги выборов, «не везде получается, что „Единая Россия“ выигрывает».

«В Кемский городской совет уверенно побеждает „Справедливая Россия — За правду“, которая получила 9 мандатов. У „Единой России“ — один мандат, у КПРФ — один мандат, у ЛДПР –один мандат. По одном округу выборы не состоялись (Был один кандидат, и избиратели проголосовали против),» — рассказал Алексей Бахилин.

А на выборах в Костомукшский городской совет вновь победила «Единая Россия», взяв 15 из 18 мандатов. Лишь один мандат получила партия ЛДПР, два мандата — «Справедливая Россия — За правду».

«На муниципальных выборах спектр предпочтений у избирателей был довольно широким. Из 58 кандидатов в депутаты 38 от „Единой России“, один от КПРФ, три от ЛДПР, 12 от „Справедливой России“, 5 — самовыдвиженцы. Люди выбирают тех, кому они доверяют на местах больше всего», — констатировал глава ЦИКа Карелии.

Напомним, «Единая Россия» стала лидером на выборах депутатов Законодательного собрания Карелии.

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