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«Единая Россия» стала лидером на выборах депутатов Законодательного собрания Карелии

Новости. Общество
12:20, 20 Сентября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Дмитрий Астахов

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Партия власти набрала почти 29 % на выборах депутатов карельского парламента седьмого созыва по единому избирательному округу.

Такие данные приводит ЦИК республики по результатам обработки 100% бюллетеней в регионе. Так, партия «Единая Россия» набрала 28,96% голосов, а КПРФ — 16,91%. На третье место по итогам выборов в Законодательное собрание вышла партия «Справедливая Россия — За правду» с 12,81%. На четвертом месте оказалась ЛДПР, набрав 9,86%. Замыкает пятерку партия «Яблоко» с 8,54%.

«Новые люди» набрали 6,35%, партия пенсионеров — 5,6%, «Зеленая альтернатива» — 2,62%, РПСС — 1,73%, партия РОСТА — 1,64%, «Родина» — 1,02%.

Напомним, итоговая явка на выборы в Госдуму и в Законодательное собрание Карелии составила около 40% избирателей.

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Комментарии

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Честный старый человек
2021-09-20 14:01:24
Тут всё понятно, из "ямы" уже не выбраться, если и с Петросоветом такая же лажа,то можно не светиться и смириться с нищенской бесправной жизнью, чего и хотели "лидеры"!?
Зинаида
2021-09-20 13:34:47
Сейчас по ОТР рассказали о выборах в Якутске, там ЕР проиграла КПРФ и Новые люди третьи, там,помнится, сняли с должности честного мэра,женщину,которая не давала разбазаривать бюджетные народные деньги и и народ, похоже честно, проголосовали не за ЕР....да и принудительно стадом там никого не смогли привести,потому и честно всё....
karelets
2021-09-20 13:29:54
А где списки Петросоветчиков ? А то ЗС как бы ничего не решает, ибо для галочки, а с петросоветом нам тут в городе жить и по лужам ходить.
NEZITIC
2021-09-20 12:31:20
кто в доброй памяти мог проголосовать за яблоко? Если только быть под градусом.
Generalus87
2021-09-20 13:17:41
NEZITIC, уж лучше яблоко, чем ПЖиВ
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