«Единая Россия» стала лидером на выборах депутатов Законодательного собрания Карелии

Партия власти набрала почти 29 % на выборах депутатов карельского парламента седьмого созыва по единому избирательному округу.

Такие данные приводит ЦИК республики по результатам обработки 100% бюллетеней в регионе. Так, партия «Единая Россия» набрала 28,96% голосов, а КПРФ — 16,91%. На третье место по итогам выборов в Законодательное собрание вышла партия «Справедливая Россия — За правду» с 12,81%. На четвертом месте оказалась ЛДПР, набрав 9,86%. Замыкает пятерку партия «Яблоко» с 8,54%.

«Новые люди» набрали 6,35%, партия пенсионеров — 5,6%, «Зеленая альтернатива» — 2,62%, РПСС — 1,73%, партия РОСТА — 1,64%, «Родина» — 1,02%.

Напомним, итоговая явка на выборы в Госдуму и в Законодательное собрание Карелии составила около 40% избирателей.