В Карелии явка на выборах составила почти 40%

По данным ЦИК, итоговая явка на выборы в Госдуму и в Законодательное Собрание Карелии составила около 40% избирателей.

Жители Карелии проголосовали на выборах в органы представительной власти разных уровней. Центральный избирательный комитет (ЦИК) приводит окончательные данные по явке избирателей в Республике Карелия.

По данным ЦИК, средняя явка на выборах в Госдуму составила 39,72% избирателей в республике, на выборах в Законодательное Собрание Карелии проголосовали 39,28% избирателей.

Явка на выборах в местные представительные органы власти колебалась от 22,46% до 55,02%. Наименьшую явку продемонстрировал Пряжинский район, активнее всего голосовали жители Калевальского муниципального района.

Подробные данные по явке избирателей приведены в таблице: