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В Карелии явка на выборах составила почти 40%

Новости. Общество
11:10, 20 Сентября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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По данным ЦИК, итоговая явка на выборы в Госдуму и в Законодательное Собрание Карелии составила около 40% избирателей.

Жители Карелии проголосовали на выборах в  органы представительной власти разных уровней. Центральный избирательный комитет (ЦИК) приводит окончательные данные по явке избирателей в Республике Карелия.

По данным ЦИК, средняя явка на выборах в Госдуму составила 39,72% избирателей в республике, на выборах в Законодательное Собрание Карелии проголосовали 39,28% избирателей.

Явка на выборах в местные представительные органы власти колебалась от 22,46% до 55,02%. Наименьшую явку продемонстрировал Пряжинский район, активнее всего голосовали жители Калевальского муниципального района.

Подробные данные по явке избирателей приведены в таблице:

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Комментарии

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karelets
2021-09-20 12:07:43
Рогалевич в шоке :)
Серж
2021-09-20 11:46:10
Административный ресурс и проплаченные люди явно решили исход голосования , ну а явка потенциальных избирателей очень низкая .
Bob
2021-09-20 12:07:13
Серж, так этих "потенциальных избирателей" 60 процентов. Если бы они пришли и проголосовали, перевернули бы все нахрен. А поскольку они решили не голосовать, то пусть теперь сидят на задницах и размазывают сопли по клавиатуре.
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