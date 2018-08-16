Председатель ТСЖ в Петрозаводске похитил миллионы у жильцов

В прокуратуру Петрозаводска направлены уголовные дела по обвинению председателя ТСЖ в присвоении миллионов рублей жильцов дома, сообщает МВД Карелии.

По версии следствия, в 2014-2016 годах председатель ТСЖ в Петрозаводске похитил деньги, собранные для оплаты ЖКУ, а также для иных расчетов. С расчетного счета ТСЖ он перевел на свои счета и получил в кассе товарищества более 2,5 млн рублей.

По данному делу ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Кроме того, считает следствие, он по своему усмотрению потратил деньги собственников помещений многоквартирного дома, собранные на оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

Имущественный ущерб генерирующей компании превысил 1,5 млн рублей.

В связи с этим в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст.165 УК РФ, предусматривающее до 5 лет лишения свободы.

Уголовные дела направлены следствием на утверждение в прокуратуру.