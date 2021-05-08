Реклама на сайте
Прислать новость
Вандалы оставили в центре Петрозаводска запрещенные надписи на столбах 17
08.05.2021 12:22
Сильные дожди со снегом обрушатся на север и запад Карелии в ближайшие часы
08.05.2021 11:02
«Абсолютно убитая территория»: гиду стало стыдно перед туристами за состояние горы Сампо в Карелии (ФОТО) 12
08.05.2021 12:42
«Вспоминали и горечь поражений, и боль утрат, зверства врагов, чьи-то ошибки, случаи трусости, подлости, предательства» 1
08.05.2021 17:29
Почти полсотни пациентов ковид-центров Карелии находятся в тяжелом состоянии 1
08.05.2021 11:39
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы 11
08.05.2021 11:26

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович рассказал о своем дедушке-фронтовике

Новости. Политика
09:45, 09 Мая 2021
фото: Законодательное собрание Карелии
Загрузка...

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович записал видео с рассказом о своем дедушке, который принимал участие в Великой Отечественной войне.

Элиссан Шандалович рассказал о своем дедушке-фронтовике Михаиле Васильевиче Шандаловиче. 

Председатель Заксобрания сообщил, что его дед был пулеметчиком, воевавшим на Южном фронте. По словам спикера карельского парламента, Михаил Шандалович был в плену, но сумел спастись. Дед-фронтовик, как поведал Элиссан Шандалович, был дважды ранен в ходе боевых действий.

Михаил Шандалович закончил войну в 1944 году на Первом Украинском фронте. Фронтовик был награжден Орденом Красной Звезды и Медалью «За Отвагу».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.05.2021, 11:22
В Карелии выживший в аварии пассажир через несколько минут был насмерть сбит другим автомобилем
03.05.2021, 19:40
Нецензурные угрозы губернатора Коми в адрес депутата попали в соцсети и вызвали скандал
05.05.2021, 13:20
Парфенчиков присвоил звания отличившимся медикам Карелии
04.05.2021, 16:41
Пропавший житель Карелии с татуировкой в виде дерева на руке найден мертвым
05.05.2021, 14:38
В Петрозаводске недавно отремонтированный фасад дома пришел в негодность (ФОТО)
06.05.2021, 10:18
Депутаты парламента Карелии задекларировали доходы – почти все они миллионеры

Аналитика

04.05.2021 16:48
Обществоведение
Завидная фигура без пота и боли: топовые средства от «апельсиновой корки»! 1
В погоне за красивой фигурой можно терять время, нервы и деньги, но в итоге получить выстраданные «минус 3 килограмма» и растянутую кожу.
Про войну – не вполголоса 2
04.05.2021 09:32
Школа на «пятерку» 1
30.04.2021 14:22
«В выборах участвовать не планировала» 22
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 8
29.04.2021 14:32
Вся аналитика

Чтиво

07.05.2021 08:54
Личное мнение
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 5
Депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева поделилась впечатлениями от работы в конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводска.
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»