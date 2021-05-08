Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович рассказал о своем дедушке-фронтовике

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович записал видео с рассказом о своем дедушке, который принимал участие в Великой Отечественной войне.

Элиссан Шандалович рассказал о своем дедушке-фронтовике Михаиле Васильевиче Шандаловиче.

Председатель Заксобрания сообщил, что его дед был пулеметчиком, воевавшим на Южном фронте. По словам спикера карельского парламента, Михаил Шандалович был в плену, но сумел спастись. Дед-фронтовик, как поведал Элиссан Шандалович, был дважды ранен в ходе боевых действий.

Михаил Шандалович закончил войну в 1944 году на Первом Украинском фронте. Фронтовик был награжден Орденом Красной Звезды и Медалью «За Отвагу».