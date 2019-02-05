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Новости. Общество
18:30, 05 Февраля 2019

Представители Петрозаводского техникума городского хозяйства приняли участие в Открытом Региональном чемпионате Новгородской области "Молодые профессионалы"

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Преподаватель Петрозаводского техникума городского хозяйства Мершуков Дмитрий Владимирович и Волков Илья, обучающийся по специальности "Водоснабжение и водоотведение" представляют Республику Карелия на III Открытом Региональном чемпионате Новогородской области "Молодые профессионалы (WorldSkills (Ворлдскиллз) Россия)" по компетенции "Лабораторный химический анализ".

Преподаватель Петрозаводского техникума городского хозяйства Мершуков Дмитрий Владимирович и Волков Илья, обучающийся по специальности "Водоснабжение и водоотведение"  представляют Республику Карелия на  III Открытом Региональном чемпионате Новогородской области "Молодые профессионалы (WorldSkills (Ворлдскиллз) Россия)" по компетенции "Лабораторный химический анализ".

В предшествующие соревновательному периоду дни проводилась большая работа экспертов и участников. У экспертов - согласование критериев и утверждение изменений конкурсного задания. У конкурсантов - знакомство с площадкой, калибровка приборов, отработка базовых элементов конкурсного задания: построение градуировочного графика по линии тренда, отбор аликвот, пересчет физических параметров и многое другое.

"В нашей группе основного состава помимо хозяев площадки есть участники из Череповца. Атмосфера очень позитивная, несмотря на дух конкурентной борьбы и сильных соперников. Я чувствую невероятную ответственность, представляя наш техникум и всю Республику Карелия. Верю, этот дополнительный чемпионатный опыт улучшит мою подготовку к Отборочным соревнованиям, в которых примут участие победители региональных чемпионатов" - поделился Илья.

Свои впечатления о мероприятии передал преподаватель техникума Мершуков Дмитрий Владимирович: "Очень хочется отметить высокую включенность работодателей в экспертную деятельность: 90 % экспертного сообщества по всем компетенциям химической направленности – это технологи, лаборанты, инженеры-химики с производства. На площадке царит спокойная рабочая обстановка. Полное погружение в лабораторный химический анализ! Бесценный опыт и профессионализм - вот коктейль этих соревнований!"

Следует отметить, что прием на обучение в Петрозаводский техникум городского хозяйства осуществляется на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов) и является общедоступным (результаты ЕГЭ не учитываются).

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Телефоны приемной комиссии: 8 (8142) 743945, +79114186882.

Подробнее о приеме на обучение: ptgh.onego.ru/abiturientam.

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