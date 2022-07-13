Ребрендинг связан со сменой собственника ООО «Валио», которым в конце апреля стала ГК «Велком».

Преемником бренда Valio станет бренд Viola, продукция с новым логотипом появится на прилавках российских магазинов уже этим летом. Об этом говорится в сообщении Valio, передает ТАСС.

«Преемником финского бренда станет Viola, которая объединит широкий локальный ассортимент свежей молочной продукции компании: молоко, йогурты, творожные сыры, сливки, сметана, творог. Продолжится производство и одноименной линейки плавленых сыров», — отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, бренд Viola был выбран в качестве ключевого, поскольку он на протяжении многих лет остается одним из лидеров рынка России в категории плавленых сыров. Узнаваемость Viola в России превышает 87%.

Ребрендинг связан со сменой собственника ООО «Валио», которым в конце апреля стала ГК «Велком». Ранее концерн принадлежал финским собственникам. Обновление бренда вступит в силу с августа. Плавленый сыр сохранит привычное ярко-красное оформление, а для линейки свежей молочной продукции и творожных сыров был разработан новый логотип Viola в синем и белом цветах, добавили в компании.

Valio — молочный кооператив, перерабатывающий сырое молоко, поставляемое фермерами-акционерами, на собственных заводах, образован в 1994 году. Компании принадлежит предприятие в Подмосковье.