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Новости. Экономика
14:34, 20 Ноября 2019
фото: Валерий Поташов

Премьер Карелии разделил деньги на повышение зарплат работникам госучреждений

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Администрации главы республики досталось более 1,7 миллиона рублей.

Премьер-министр Карелии Александр Чепик, исполняющий губернаторские обязанности во время очередного отпуска главы региона, подписал распоряжение республиканского правительства о распределении бюджетных средств, которые были зарезервированы в нынешнем году на повышение заработной платы работникам карельских госучреждений. Общая сумма ассигнований республиканской казны, которые выделены на эти цели, составляет свыше 34 миллионов рублей.

Самую большую долю из них – около 9,7 миллиона рублей – получит министерство социальной защиты Карелии. Чуть меньше – 5,5 миллиона – досталось республиканскому комитету по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Карельскому министерству образования направлено почти 5,4 миллиона. А на повышение зарплат сотрудникам губернаторской администрации выделено более 1,7 миллиона рублей.   

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Комментарии

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новый
2019-11-20 15:27:31
Начинается... Вам то что мешает работать в госструктурах ? Желание, здоровье, судимость, упреки родных и близких, сандермох, кровавый режим ? Что конкретно
zanoza
2019-11-20 15:24:02
На эти цели резервы создаются? Вот же наглость! А где резервы на повышение ветеранских?
НКВД
2019-11-20 14:50:02
Цирк и немцы . На министерства и гос.учреждения на повышение зарплаты выделено 34 млн. рублей , а " могучая кучка" премировалась разово на 28 млн. рублей , в одном лице .
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