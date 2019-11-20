Премьер Карелии разделил деньги на повышение зарплат работникам госучреждений

Администрации главы республики досталось более 1,7 миллиона рублей.

Премьер-министр Карелии Александр Чепик, исполняющий губернаторские обязанности во время очередного отпуска главы региона, подписал распоряжение республиканского правительства о распределении бюджетных средств, которые были зарезервированы в нынешнем году на повышение заработной платы работникам карельских госучреждений. Общая сумма ассигнований республиканской казны, которые выделены на эти цели, составляет свыше 34 миллионов рублей.

Самую большую долю из них – около 9,7 миллиона рублей – получит министерство социальной защиты Карелии. Чуть меньше – 5,5 миллиона – досталось республиканскому комитету по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Карельскому министерству образования направлено почти 5,4 миллиона. А на повышение зарплат сотрудникам губернаторской администрации выделено более 1,7 миллиона рублей.