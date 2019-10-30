Премьер-министр Швеции ничего не слышал о Шиесе

Глава шведского правительства не смог прокомментировать "Столице на Онего" обращение экологических организаций Северо-Запада России к руководителям Северных стран.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен ничего не слышал о ситуации вокруг станции Шиес в Архангельской области, где местные жители и гражданские активисты из других регионов страны больше года протестуют против строительства крупнейшего на севере Европы мусорного полигона. Глава шведского правительства выступил на пресс-конференции в Стокгольме, где сейчас проходит сессия Северного Совета, объединяющего парламенты Исландии, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и их автономных территорий Гренландии, Аландских и Фарерских островов.

Журналист "Столицы на Онего" поинтересовался у Стефана Левена, получал ли тот обращение природоохранных организаций Северо-Запада России к правительствам Северных Стран с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг Шиеса. Однако шведский премьер не смог прокомментировать ни это обращение, ни то, что происходит в Архангельской области, поскольку ему об этом ничего не известно.

Напомним, в конце июля 2019 года "Новая газета" сообщала о том, что руководители инициативной группы "Поморье не помойка" и четырех экологических организаций Республики Коми и Архангельской области направили открытое письмо в Совет Баренцева Евроарктического региона, а также главам Норвегии, Швеции и Финляндии.

"Только на первом этапе захоронения ТБО на полигоне будет образовываться около 1,2 млн литров воды в сутки, а в период снеготаяния — до 9 млн литров воды в сутки. Это значит, что каждые 24 часа в водные объекты Архангельской области будет попадать приблизительно 1,2 млн литров отравленной ядовитым фильтратом воды в летнее–осенний период и 9 млн литров воды в весеннее время. Вся питьевая вода Вычегды и Северной Двины будет загрязнена. А с учетом отравления подземных вод создается реальная угроза отсутствия воды питьевого качества в обозримом будущем на всем европейском севере России. Кроме того, через Северную Двину ядовитый фильтрат попадет в Белое и Баренцево моря и, таким образом, может нанести непоправимый урон всему Баренц-региону", - писали активисты.