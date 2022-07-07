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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке

Новости. Политика
20:30, 07 Июля 2022
фото: © Andrew Parsons / Getty Images

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На фоне правительственного кризиса, вызванного неподобающим поведением одного из высших чиновников, премьер-министр страны ушел в отставку.

Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас очевидно, что консервативная партия хочет назначить нового лидера и таким образом нового премьер-министра. Я согласился с сэром Грэмом Брейди, что <…> процесс выбора нового лидера консервативной партии должен начаться сейчас», — сказал он в обращении к стране.

Премьер признался, что в последние дни пытался убедить коллег не менять правительство.

«Я сожалею, что не преуспел в этих спорах, и, конечно, больно не иметь возможности довести до конца столько идей и проектов самому», — сказал он.

Джонсон также выразил сожаление по поводу того, что оставляет «лучшую работу в мире», и заверил, что поддержит своего преемника. При этом он заявил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.

Как писали СМИ, нового лидера консерваторов могут выбрать на съезде в октябре, но некоторые члены партии призывают уже сейчас назначить временно исполняющего обязанности премьера, который заменит Джонсона на посту сразу же после его отставки.

В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласию с его методами руководства.

Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

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