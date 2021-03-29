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Премия "Онежская маска" за женскую роль досталась актеру Музыкального театра Карелии

Новости. Культура
08:15, 30 Марта 2021
фото: Столица на Онего
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Церемония вручения награждения лауреатов республиканской театральной премии "Онежская маска" не обошлась без сюрпризов.

В минувший понедельник, 29 марта, на сцене Музыкального театра Карелии прошла церемония награждения лауреатов ХIX республиканской театральной премии "Онежская маска", которая подвела итоги двух последних театральных сезонов. Актеры вместе с режиссером-постановщиком церемонии, председателем СТД Карелии Снежаной Савельевой пошекспирили, представив зрителю яркое шоу "Тринадцатая ночь, или Что угодно". Вели праздник, который длился более трех часов, "шекспироведы 80-го уровня" -  актриса "ТМ" Виктория Федорова и ее бывший коллега по театру, ныне артист Московского областного ТЮЗа Григорий Николаев.

Жюри под председательством театроведа, шеф-редактора телеканала "Культура" Сергеем Маргулисом, оценивая работы актеров, преподнесло немало сюрпризов: в каких-то номинациях оказалось по два победителя, в одной – ни одного. Кроме того, были введены дополнительные номинации.

Так, премию за дебют получила не только номинированная на нее актриса Музыкального театра Дарья Батова за роль Натальи в спектакле "Карельский пленник", но и отсутствующий в списках номинантов актер Национального театра Денис Никитин за роль Виктора в спектакле "Машина едет к морю".  

В номинации "Лучший актерский ансамбль" "Онежская маска" досталась ансамблю спектакля Теаатра кукол "KALEVALA.RUны": Дмитрию Будникову, Марине Збуржинской, Ирине Будниковой, Антону Верещагину, Олегу Романову. А спецприза жюри в этой же номинации был удостоен хор Музыкального театра за работу в спектаклях "Карельский пленник" и "Сестра Анжелика".

"За лучший эпизод" жюри отметило актрису Музыкального театра Евгению Гудкову за роль Дзиты в спектакле "Джанни Скикки". При этом в списке претендентов на номинацию ее имя отсутствовало.

Не было среди номинантов и артиста Музыкального театра Эдуарда Демидова, сыгравшего  Марцелину в балете «Тщетная предосторожность». Актер не планировал конкурировать с актрисами в номинации "Лучшая женская роль второго плана". Но именно он получил "Онежскую маску" за свою женскую роль.

При оглашении победителя в номинации "Лучшая мужская роль второго плана", к счастью, неожиданностей не было. Премию получил актер Национального театра Дмитрий Иванов, сыгравший Бориса в спектакле "Машина едет к морю". Правда, получив "маску", актер долго не хотел уходить со сцены, произнося пламенную речь. "Гнать вон"  растроганного артиста пришлось Снежане Савельевой.

Не стало жюри присуждать премию за лучшую роль в спектакле для детей, хотя в списке номинантов было четыре артиста. Зато в номинации "Лучшая женская роль" лауреатами премии стали сразу две актрисы: Марина Збуржинская, сыгравшая роль Старухи в спектакле "О рыбаке и рыбке" в Театре кукол и Наталья Ландовская, исполнившая роль сестры Анжелики в спектакле "Сестра Анжелика" в Музыкальном театре.

"Онежскую маску" за лучшую мужскую роль получил актер Национального театра Глеб Германов, сыгравший Старика в спектакле "Машина едет к морю". Его коллега по театру Петр Касатьев был удостоен спецприза председателя жюри Сергея Маргулиса. А Гран-при фестиваля достался актеру Театра кукол за роль Старика в спектакле "О рыбаке и рыбке".

Впервые вручили "маску" за "Лучший спектакль". В новой номинации победила работа Театра кукол Карелии - спектакль "О рыбаке и рыбке".

Традиционно "Онежская маска" вручалась и в специальных номинациях. Так, "За честь и достоинство" премию получили сразу два уважаемых в театральном мире Карелии человека: актриса Театра драмы "Творческая мастерская" Елена Бычкова и актер Негосударственного авторского театра Ad LIBERUM Николай Королев. "За преданность театру" награду вручили Ольге Берестенниковой, отслужившей Национальному театру 40 лет. А председатель Союза театральных деятелей Карелии Снежана Савельева назвала лауреата премии имени Людмилы Живых. Им стала актриса Театра драмы "Творческая мастерская" Ирина Старикович.

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Комментарии

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asusls
2021-03-30 09:14:05
А почему Фукса пустили на сцену с полными, выпирающими карманами штанов?)))
Саныч
2021-03-30 08:48:07
Киру и коту пофиг.
наташка
2021-03-30 08:20:35
На сцене кривляться - не жкх заниматься. Слишком много бездельников
Гость
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