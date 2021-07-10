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Преступность в Петрозаводске обсудят на открытой планерке с мэром

Новости. Общество
12:47, 11 Июля 2021
фото: администрация Петрозаводска

Открытая планерка в администрации Петрозаводска будет посвящена вопросам профилактики правонарушений.

Открытая планерка в мэрии в понедельник, 12 июля будет посвящена вопросам профилактики правонарушений в Петрозаводске, сообщил глава города Владимир Любарский.

«Вместе с представителями УМВД обсудим систему организации работы, направленной на предупреждение преступлений. А специалисты Управления по вопросам семьи и детства расскажут о профилактике безнадзорности и ситуации с правонарушениями среди несовершеннолетних жителей нашего города».

Начало планерки - в 10 часов.

Прямая трансляция будет доступна по ссылке https://youtu.be/lWHVfnNcpJk.

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