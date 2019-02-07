Презентация книги Зильбера в Петрозаводске пройдет с ограничением 18+

В читальном зале Научной библиотеки ПетрГУ состоится презентация книги профессора университета Анатолия Зильбера "Кводлибет".

По данным пресс-службы, книга вышла недавно. Анатолий Зильбер – заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом критической и респираторной медицины Медицинского института ПетрГУ, профессор, доктор медицинских наук.

По данным пресс-службы университета, презентация пройдет 8 февраля в 16:00. Возрастное ограничение: 18+.