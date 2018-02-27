Президент Финляндии сходил за подгузниками в обычный супермаркет

Президент Финляндии Саули Ниинистё посетил торговый центр в Эспоо и вместе со всеми отстоял очередь в кассу.

В минувшее воскресенье посетители торгового центра Iso Omena в Эспоо буквально не могли поверить своим глазам, отмечает Yle. В супермаркете они увидели президента Финляндии Саули Ниинистё, который закупался детскими товарами и продуктами питания. В корзине главы государства оказались подгузники, молоко, сыр, яйца, ржаной хлеб, сардельки и газета.

"В очереди обычные покупатели хотели уступить президенту место, однако он вежливо отказался и отстоял очередь вместе со всеми. Лишь находившиеся неподалеку предусмотренные законом телохранители выдавали необычный характер покупателя. На кассе Ниинистё расплатился комбинированной банковской карточкой и выбрал оплату по дебету, а также не отказался от кассового чека", - пишет издание.

Второго февраля у Ниинистё и его супруги родился первый совместный ребенок.