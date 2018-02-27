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Новости. Общество
15:54, 27 Февраля 2018
фото: Ранее, 5 февраля, Ниинистё лично забрал своего новорожденного сына из Женской клиники/ Emmi Korhonen / Lehtikuva

Президент Финляндии сходил за подгузниками в обычный супермаркет

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Президент Финляндии Саули Ниинистё посетил торговый центр в Эспоо и вместе со всеми отстоял очередь в кассу.

В минувшее воскресенье посетители торгового центра Iso Omena в Эспоо буквально не могли поверить своим глазам, отмечает Yle. В супермаркете они увидели президента Финляндии Саули Ниинистё, который закупался детскими товарами и продуктами питания. В корзине главы государства оказались подгузники, молоко, сыр, яйца, ржаной хлеб, сардельки и газета.

"В очереди обычные покупатели хотели уступить президенту место, однако он вежливо отказался и отстоял очередь вместе со всеми. Лишь находившиеся неподалеку предусмотренные законом телохранители выдавали необычный характер покупателя. На кассе Ниинистё расплатился комбинированной банковской карточкой и выбрал оплату по дебету, а также не отказался от кассового чека", - пишет издание.

Второго февраля у Ниинистё и его супруги родился первый совместный ребенок.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-02-27 20:24:06
Если охраны не видно, значит вся массовка из охраны или администрации президента.
А теперь давайте разинем клювы еще раз все вместе хором восхитимся, как за@%ись живут обитатели цивилизованных стран...
redblack
2018-02-27 18:50:37
Не так уж и плоха Россия, как ее хотят представить здесь в камментах. У нас президент Финляндии тоже может посетить любой супермаркет. Пожалуйста.
кир
2018-02-27 17:56:27
Улоф Пальме, премьер-министр Швеции, 28.02.1986 года был убит на центральной улице столицы, когда без охраны возвращался из кинотеатра со соей женой Лисбет. Вам, лизобдюдам, мало этого примера?
Leopol'd
2018-02-27 18:14:52
кир, мало того!
28 июня 1914 года эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола в Сараево, на улице!!!
Доктор Лень
2018-02-27 19:49:03
Ув.Leopol'd, Я.Гашек за то красиво доложил."Потолще надо было быть.."Как г-н Подводник: Извините!)
Orava
2018-02-27 17:52:40
утин с кабаихой тоже в очередях в детский мир стоят?
кир
2018-02-27 18:49:17
Orava, злобный ты.
Leopol'd
2018-02-27 17:22:33
Скрепов у них нет!!!
Алик
2018-02-27 17:06:05
Мечта России,несбыточная.....
Доктор Лень
2018-02-27 16:54:30
Вот ведь "загнивают" капиталюги..
stranger
2018-02-27 16:48:24
Такими простыми вещами отличается демократия от дермократии. Удивительно, что на Саули Ниинистё обратили внимание, на персонах в таких случаях обычно не акцентируют внимание.культура.
Американец
2018-02-27 16:09:18
а вот интересно, он в туалет дома ходит в обычный или по специальному каналу ? Показуха
User
2018-02-27 16:03:46
Вот же бездуховные люди, ни снайперов на крышах, ни кортежа, ни пустых улиц, и даже люки не заварили.
кир
2018-02-27 16:29:06
User, вали к финикам, если наши не нравятся. Боишься? Смерду ли кумекать о государевых делах?
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