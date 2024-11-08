Президент Финляндии Стубб сказал, что отношения с РФ наладятся и они будут во благо.
Отношения между Россией и Финляндией будут налажены, заявил президент страны Александр Стубб в интервью финской газете.
"Да, когда-нибудь эти отношения наладятся и будут использованы на благо", — выразил надежду политик.
Однако, как отметил президент, время для этого еще не пришло.
"Я бы предпочел оказаться в такой ситуации в 2024 году, чем в той, в которой мы находились, скажем, в 1956 году в наших отношениях с Советским Союзом и Западом", — сказал Стубб.
Отношения России и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Хельсинки в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, — у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада, сообщило издание РИА Новости.
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