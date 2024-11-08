Президент Финляндии высказался о нормализации отношений с Россией

"Да, когда-нибудь эти отношения наладятся и будут использованы на благо", — выразил надежду политик.

Однако, как отметил президент, время для этого еще не пришло.

"Я бы предпочел оказаться в такой ситуации в 2024 году, чем в той, в которой мы находились, скажем, в 1956 году в наших отношениях с Советским Союзом и Западом", — сказал Стубб.