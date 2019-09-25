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Новости. Общество
19:10, 25 Сентября 2019
фото: Глава Сбербанка Герман Греф © Егор Алеев/ТАСС

Греф назвал три качества человека будущего

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Глава Сбербанка Герман Греф перечислил три качества, которые, по его мнению, характеризуют человека будущего.

Главным качеством человека будущего станет высокая степень креативности, рассказал глава Сбербанка Герман Греф, его слова приводит РИА Новости.

"Мы для себя прорисовали три компетенции, которые характеризуют человека будущего. Первое — это человек, который обладает высокой степенью креативности", — отметил Греф.

Вторым по важности качеством, по его словам, станет хорошо развитое системное мышление. "Согласитесь, что найти человека очень креативного, с системным мышлением — большая редкость. Из семи миллиардов человек шесть миллиардов будет отсеяно", — отметил банкир.

Еще одним качеством, по мнению Грефа, должно стать умение достигать результатов: "Вот эти три сита, через которое проходит большое количество людей на входе. В конечном итоге в воронке остается очень маленькое количество".

Людей, которые обладали бы всеми тремя качествами одновременно, необходимо готовить с детства: в детском саду, школе, вузе, уверен Греф. Отвечая на вопрос, во что предпочтительнее вкладываться — в людей или технологии, глава Сбербанка отметил, что "вкладываться в технологии иначе, как вкладываться в людей, невозможно".

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Комментарии

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насмешница
2019-09-25 19:40:38
А процесс отсеивания через крематории организуют?
Lana
2019-09-25 19:32:47
Эти три качества своего рода геном, который вытравили большевики. Детсад, школа и ВУЗ здесь не причем. Приобрести его архисложная задача, которая не под силу даже Грефу. А жаль!
Неравнодушный
2019-09-25 19:16:25
Человек будущего - это робот, даже дети знают.
Гость
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