Президент Грузии призвала ужесточить условия пребывания россиян в стране

Глава Грузии выступила против восстановления авиасообщения с Россией.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала ужесточить условия пребывания граждан России в стране. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте администрации главы государства. Об этом сообщила Лента.ру.

«Нам нужны регуляции в направлении права на работу, регистрации бизнеса, приобретения имущества или открытия русскоязычных школ», — подчеркнула грузинский лидер.

Зурабишвили также высказала недовольство позицией правительства и правящей партии по вопросу восстановления авиасообщения с Россией и заявила, что не приветствует подобное намерение.

«В то время, когда все партнерские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна», — отметила она.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что авиасообщение Грузии и России в скором времени будет восстановлено. Грузинские депутаты из парламентского большинства поддержали эту инициативу, отметив, что она будет положительно отражаться на жителях страны.

В октябре 2022 года Зурабишвили заявила, что не исключает пересмотра безвизового режима с Россией на фоне наплыва россиян в республику.