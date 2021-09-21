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Президент России анонсировал рост пенсий в ближайшие годы

Новости. Экономика
20:30, 28 Сентября 2021
фото: © Shutterstock

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Владимир Путин заявил, что средства на индексацию заложены в проект федерального бюджета.

Повышение пенсий в предстоящие годы в России продолжится, средства на индексацию заложены в проект федерального бюджета. Как передает ТАСС, об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам во вторник.

«В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет», — сказал глава государства.

Президент отметил также необходимость при подготовке бюджета на будущую трехлетку по возможности запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми. В том числе, по его словам, речь может идти о единовременных выплатах семьям, в которых растут школьники, «а также всем российским пенсионерам, военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов».

«Подчеркну, что такая адресная поддержка именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан», — заверил Путин.

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