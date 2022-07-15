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Президент России наградил тренера олимпийского чемпиона из Карелии Орденом дружбы

Новости. Спорт
10:55, 20 Июля 2022
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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Заслуженный тренер России Сергей Петров, воспитавший олимпийского чемпиона, тхэквондиста Владислава Ларина, удостоен высокой награды.

Сергей Петров награжден Орденом дружбы за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио. Решение о присуждении государственной награды издано в Указе президента РФ, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

В 2020 году воспитанник Сергея Николаевича Владислав Ларин завоевал золото на XXXII Играх Летней Олимпиады в Токио в составе команды Олимпийского комитета России. Антон Котков выступил в показе смешанных команд на Олимпийских играх в Токио. Сам Сергей Петров также вошел в состав национальной олимпийской делегации.

Ранее сообщалось, тренер олимпийского чемпиона Ларина стал финалистом национальной премии.

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