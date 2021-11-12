Тренер олимпийского чемпиона Ларина из Карелии стал финалистом национальной премии

Сергей Петров — тренер Олимпийского чемпиона Владислава Ларина, по итогам онлайн-голосования прошел в заключительный этап Национальной спортивной премии в номинации «Тренер года».

Заслуженный тренер России Сергей Петров вышел в финал онлайн-голосования Национальной спортивной премии 2021 года в категории «Тренер года». Это II тур отборочного этапа Национальной спортивной премии.

Вместе с карельским тренером в финал вышли Ольга Акопян (гандбол, в сезоне-2020/2021 была назначена исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА) и Дмитрий Глотов (фехтование, старший тренер сборной России).

Победители премии будут определены по итогам голосования Экспертного совета, в состав которого входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России.

Национальная спортивная премия – одна из главных наград в области спорта в России, которая в этом году будет вручаться в 12-й раз. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, спортивные организации, представители СМИ, а также регионы России и спортивные объекты, благодаря которым спорт в стране становится всё более популярным.

Имена победителей будут названы на торжественной церемонии, которая состоится 8 декабря в Москве.

Напомним, тхэквондист из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио