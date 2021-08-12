Президент России объявил благодарность поисковикам Карелии

Президент России Владимир Путин объявил благодарность членам поискового отряда «Эстафета поколений» за активное участие в поисковой работе и заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества.

Как сообщили в Минобразования Карелии, за активное участие в поисковой работе и заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества благодарность президента России объявлена членам Карельской региональной общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковые отряды «Эстафета поколений» — Гагарину Александру Сергеевичу и Калининой Светлане Владимировне. «Эстафета поколений» входит в состав регионального отделения «Поискового движения России».

Светлана Владимировна Калинина — активный участник поискового движения Карелии с 2012 года. В составе Карельского регионального общественного фонда содействия увековечению памяти погибших при защите Отечества «Эстафета поколений» она организует и проводит межрегиональные военно-исторические поисковые экспедиции, межрайонные молодёжные патриотические форумы. В ходе поисковых экспедиций с участием Светланы Владимировны обнаружены останки 568 бойцов, 64 из которых найдены с солдатскими медальонами.

Александр Сергеевич Гагарин — заместитель командира поискового отряда Карельского регионального общественного фонда содействия увековечению памяти погибших при защите Отечества «Эстафета поколений». С 2013 года Александр Сергеевич принимает участие в экспедициях по поиску и захоронению погибших защитников Отечества на территории Карелии. Им лично найдены останки 44 погибших воинов, из которых четыре солдата найдены с солдатскими медальонами. Александр Гагарин участвовал в организации и проведении 10 захоронений солдат, облагораживании территории военно-мемориального комплекса «Курган славы», помогал в строительстве православной часовни на памятном месте «Высота 168,5».