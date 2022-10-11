Президент Торгово-промышленной палаты Карелии освобожден от должности

Президент Торгово-промышленной палаты Карелии Александр Панкратов ушел с поста по собственному желанию.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

«Александр Панкратов был освобожден от должности президента ТПП Карелии по собственному желанию. В ТПП он работал 30 лет, было сделано многое. Члены делового сообщества, присутствовавшие на собрании, поблагодарили Александра Панкратова за проделанную работу и активное участие в экономическом развитии региона», — написал министр.

По его словам, собрание членов ТПП избрало нового президента — Александра Лысенковского.

Министр опубликовал послужной список нового руководителя палаты.



В 1995 г. окончил Петрозаводский Государственный Университет, экономический факультет, специальность «Экономист».

1994–1995 гг. — министерство промышленности, транспорта и связи. Отдел кредитной политики.

1995–2002 гг. — предпринимательская деятельностью в сфере инвестиций.

2002–2007 гг. — директор дочернего предприятия ОАО «Кареллеспром» «Кареллесинвестлизинг»

С 2007 по н. в. — предпринимательская деятельностью в сфере инвестиций.



Кроме того, Лысенковский является директором благотворительного фонда «Северный духовный путь» и президентом Федерации самбо Карелии.



Был удостоен званий «Лауреат года» города Петрозаводска в 2002 году и «Лауреат года Республики Карелия» в 2018 году.



