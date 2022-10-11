Президент Торгово-промышленной палаты Карелии освобожден от должности

Президент Торгово-промышленной палаты Карелии Александр Панкратов ушел с поста по собственному желанию.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр экономического развития республики Олег Ермолаев.
«Александр Панкратов был освобожден от должности президента ТПП Карелии по собственному желанию. В ТПП он работал 30 лет, было сделано многое. Члены делового сообщества, присутствовавшие на собрании, поблагодарили Александра Панкратова за проделанную работу и активное участие в экономическом развитии региона», — написал министр.
По его словам, собрание членов ТПП избрало нового президента — Александра Лысенковского.
Министр опубликовал послужной список нового руководителя палаты.
В 1995 г. окончил Петрозаводский Государственный Университет, экономический факультет, специальность «Экономист».
1994–1995 гг. — министерство промышленности, транспорта и связи. Отдел кредитной политики.
1995–2002 гг. — предпринимательская деятельностью в сфере инвестиций.
2002–2007 гг. — директор дочернего предприятия ОАО «Кареллеспром» «Кареллесинвестлизинг»
С 2007 по н. в. — предпринимательская деятельностью в сфере инвестиций.
Кроме того, Лысенковский является директором благотворительного фонда «Северный духовный путь» и президентом Федерации самбо Карелии.
Был удостоен званий «Лауреат года» города Петрозаводска в 2002 году и «Лауреат года Республики Карелия» в 2018 году.
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