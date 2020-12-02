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Чубайс покинет пост главы "Роснано"

Новости. Экономика
12:05, 03 Декабря 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Правительство РФ рекомендовало назначить на эту должность первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова.

Известный в прошлом российский политик, а ныне председатель правления компании "Роснано" Анатолий Чубайс покинет пост ее руководителя. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко подписал директивы для представителей государства в совете директоров АО "Роснано", которые предусматривают их голосование за решение об отставке Чубайса.

Одновременно правительство РФ рекомендовало назначить на пост главы "Роснано" первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова. Напомним, компания полностью находится в государственной собственности.  

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