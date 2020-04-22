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"Президентская" льготная ипотека в Карелии уже действует (ВИДЕО)

Новости. Общество
17:09, 23 Апреля 2020
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Первый клиент компании "Баренц групп" получил в банке "президентскую" льготную ипотеку под 6,5%.

В Карелии банки начали выдавать ипотечные кредиты с льготной ставкой 6,5%, которая субсидируется государством.

Как рассказали в строительной компании "Баренц Групп", первая клиентка в Петрозаводске получила льготную ипотеку со ставкой 6,5 % на приобретение двухкомнатной квартиры в ЖК "Свиристель" на Кукковке, в банке "ВТБ". Для нее это оказалось сюрпризом. Девушка приобрела двухкомнатную квартиру в строящемся доме, который будет сдан в июне 2021 года.

Застройщик  ЖК "Свиристель" - ООО «ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС», проектная документация по ссылке https://sviristel.barenz.group/documents/

Услуга предоставляется ПАО "ВТБ", генеральная лицензия банка №1000 от 08.07.2015 г. Процентная ставка 6,5% субсидированная государством, предоставляется заёмщикам ипотечных кредитов, оформленных по договору долевого участия в строительстве. Список застройщиков, работающих по государственной программе субсидирования ипотечных кредитов, - на сайте ПАО "ВТБ".

Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - не более 8 млн. руб., для остальных регионов – не более 3 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 20 лет. Срок действия программы до 01.11.2020.
Условия действительны на 22.04.2020 г.

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