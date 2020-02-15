В республике "по-быстрому" обсудили конституционные поправки: депутаты управились за 10 минут.

В Законодательном собрании Карелии 12 февраля рассмотрели проект поправок президента Путина к Конституции России, которые глава государства пообещал вынести на всенародное голосование. На обсуждение президентского законопроекта, который существенно изменит систему государственного управления в стране, у членов профильного комитета республиканского парламента ушло менее десяти минут.

Такое обсуждение конституционных поправок, а точнее – его отсутствие создает для республиканских властей угрозу провала высокой явки на всероссийское голосование, в которой крайне заинтересован федеральный центр. По большому счету, президентских инициатив сегодня вообще нет в политической повестке дня Карелии.

Текст Валерия Поташова читайте далее.