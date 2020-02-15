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"Президентских инициатив сегодня вообще нет в политической повестке дня Карелии"

Новости. Политика
10:01, 16 Февраля 2020
фото: Валерий Поташов
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В республике "по-быстрому" обсудили конституционные поправки: депутаты управились за 10 минут.

В Законодательном собрании Карелии 12 февраля рассмотрели проект поправок президента Путина к Конституции России, которые глава государства пообещал вынести на всенародное голосование. На обсуждение президентского законопроекта, который существенно изменит систему государственного управления в стране, у членов профильного комитета республиканского парламента ушло менее десяти минут.

Такое обсуждение конституционных поправок, а точнее – его отсутствие создает для республиканских властей угрозу провала высокой явки на всероссийское голосование, в которой крайне заинтересован федеральный центр. По большому счету, президентских инициатив сегодня вообще нет в политической повестке дня Карелии. 

Текст Валерия Поташова читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ни фига себе
2020-02-16 10:34:51
…...никому эти поправки не нужны , поэтому и в повестке их нет .
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