Президентское кадетское училище в Петрозаводске утопает в грязи (ФОТОФАКТ)

Горы грязного снега у Президентского кадетского училища на Комсомольском проспекте в Петрозаводске никто не убирает.
Житель Петрозаводска прислал в редакцию фото, сделанные сегодня около здания Президентского кадетского училища на Комсомольском проспекте.
«Кадетское училище утопает в грязи. Тротуара там по факту просто нет», - написал неравнодушный читатель.
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