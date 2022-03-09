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Президентское кадетское училище в Петрозаводске утопает в грязи (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
16:21, 19 Марта 2022
фото: читатель Столицы на Онего

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Горы грязного снега у Президентского кадетского училища на Комсомольском проспекте в Петрозаводске никто не убирает.

Житель Петрозаводска прислал в редакцию фото, сделанные сегодня около здания Президентского кадетского училища на Комсомольском проспекте.

«Кадетское училище утопает в грязи. Тротуара там по факту просто нет», - написал неравнодушный читатель.

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