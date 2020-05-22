Известный карельский предприниматель Александр Лукьянов рассказал о том, переживет ли бизнес карантин и что останется на выходе.

Какие настроения сейчас царят в бизнес-сообществе и что на самом деле происходит в предпринимательской среде; переживет ли бизнес карантин и какие потери понесет экономика Карелии из-за введения властями ограничительных мер при отсутствии реальной поддержки компаний со стороны государства.

Об этом мы поговорили с Александром Лукьяновым, который 28 лет занимается бизнесом, и на сегодняшний день входит в многочисленную группу тех, чьи предприятия закрыты или терпят убытки.

"Знаете, каков главный результат борьбы с коронавирусом в нашей стране? Прибили весь патриотизм, который у народа начал складываться. Огромные силы и средства в последние годы тратились на то, чтобы вызвать у граждан чувство гордости за свою страну, и такое чувство, действительно, начало формироваться, особенно у молодого поколения. И что теперь? Теперь все поняли, что от родины, от государства ждать нечего. И те же молодые люди поедут учиться и работать за границу, в лучшем случае, – пойдут в полицию или на другую госслужбу, но никак не станут предпринимателями в родном городе. И уж точно не поедут работать в поля, как "нормальные мужики"", - заявил Александр Лукьянов.

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