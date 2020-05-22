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"Прибили весь патриотизм, который у народа начал складываться"

Новости. Общество
16:50, 23 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Известный карельский предприниматель Александр Лукьянов рассказал о том, переживет ли бизнес карантин и что останется на выходе.

Какие настроения сейчас царят в бизнес-сообществе и что на самом деле происходит в предпринимательской среде; переживет ли бизнес карантин и какие потери понесет экономика Карелии из-за введения властями ограничительных мер при отсутствии реальной поддержки компаний со стороны государства.

Об этом мы поговорили с Александром Лукьяновым, который 28 лет занимается бизнесом, и на сегодняшний день входит в многочисленную группу тех, чьи предприятия закрыты или терпят убытки. 

"Знаете, каков главный результат борьбы с коронавирусом в нашей стране? Прибили весь патриотизм, который у народа начал складываться. Огромные силы и средства в последние годы тратились на то, чтобы вызвать у граждан чувство гордости за свою страну, и такое чувство, действительно, начало формироваться, особенно у молодого поколения. И что теперь? Теперь все поняли, что от родины, от государства ждать нечего. И те же молодые люди поедут учиться и работать за границу, в лучшем случае, – пойдут в полицию или на другую госслужбу, но никак не станут предпринимателями в родном городе. И уж точно не поедут работать в поля, как "нормальные мужики"", - заявил Александр Лукьянов.

Полный текст интервью с предпринимателем читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-23 17:26:59
Вирус отформатирует их. И делов то.
Zim
2020-05-23 17:19:54
А не будут ли через 50 тли 70 лет школьникам рассказывать с каким мужеством и героизмом, не смотря на трудности, отсутствие необходимых средств защиты, но зато под руководством великого вождя, который взял на свои плечи все тяжести пандемии, наши простые русские герои: Мясников, Малышева и другие такие же верные патриоты победили чуму 21 века и спасли нашу Родину и всех россиян?
ПлачУ и ПлАчу
2020-05-23 17:14:07
Пока какие-то куски самому доставались - молчал.
Теперь вот тоже в ряды обделенных напрашивается.
Гость
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