Прибыль бизнеса в Карелии резко выросла в 2021 году

Официальная статистика показала рост чистой прибыли предприятий и других организаций Карелии в январе-феврале 2021 года.

По данным Карелиястата, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций за этот период в действующих ценах составил более 18 млрд рублей.

Это в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда чистая прибыль организаций составила немногим более 5 млрд рублей.

Это позволило министерству экономического развития Карелии улучшить прогноз по доходам бюджета на 2021 год.

О причинах читайте в интернет-газете «Вести Карелии».