«Приезжает водитель к поставщику в Финляндии. Ему отвечают, нет, мы грузить не будем»

Грузоперевозчики Карелии рассказали, как по ним ударили санкции.

Транспортно-логистические компании Карелии оказались в числе предприятий, пострадавших из-за запрета на грузовые перевозки из России в страны Евросоюза.

«Началось все еще в марте. Приезжает водитель к поставщику в Финляндии, говорит, я приехал на погрузку. Ему отвечают, нет, мы грузить не будем. Водитель звонит нам, говорит, что здесь не грузят. Мы ищем другое место, где его можно загрузить, либо говорим, возвращайся обратно. Последние два месяца все обратные рейсы были пустые, то есть 12 рейсов всего.

А 8 апреля запретили въезд на территорию ЕС на российских номерах. Первый водитель мне позвонил в 5 часов вечера, сказал, что тут какие-то проблемы возникают на таможне. Наша таможня еще толком ничего не понимала. А уже с 9 часов вечера машины заходили на пункт пропуска груженые, финны их ставили в сторонку и потом отравляли обратно в Россию. У нас две машины развернули. Груз возвращали заказчику. Соответственно, нам не заплатили. Каждую неделю мы теряем порядка 600-700 тыс. прибыли», - рассказал представитель одной из карельских компаний, которая возила в Финляндию лес, доску, пеллеты, гранулы, а обратно в Россию — бумагу, целлюлозу и другие товары.

Подробнее читайте в материале «Рискуют от безысходности»: как санкции ударили по грузоперевозкам в Карелии».