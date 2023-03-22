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Приглашаются все! Карельский народный театр «Чичилиушка» отметит свое 18-летие спектаклем

Новости. Культура
18:00, 22 Марта 2023
фото: Театр «Čičiliušku»

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В честь своего 18-летия карельский народный театр кукол «Čičiliušku» покажет спектакль «Я – Цыпленок, ты – Цыпленок» (3+).

Восемнадцать лет назад — 25 марта 2005 года состоялась первая репетиция будущего театра «Čičiliušku». Коллектив был создан по инициативе «Союза карельского народа» с целью сохранения карельской национальной нематериальной культуры и приобщения детей и молодежи к изучению родного языка. Первыми участниками коллектива были студенты и преподаватели факультета Прибалтийско-финской филологии и культуры Петрозаводского государственного университета.

Бессменным руководителем театра является Заслуженный работник культуры Республики Карелия Наталья Голубовская.
Ровно 18 лет спустя, именно в этот день — 25 марта 2023 года, в Петрозаводске театр покажет премьеру спектакля «Я — Цыпленок, ты — Цыпленок» (3+) для маленьких зрителей и их родителей!

Спектакль «Я — Цыпленок, ты — Цыпленок» (3+) — пьеса-сказка для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Это история о настоящей и бескорыстной дружбе, которая объединяет и делает сильнее.

Всех, кто придет поздравить театр с совершеннолетием ждет искренняя и увлекательная игра артистов, выразительные куклы и декорации художника Бориса Кудрявцева, оригинальная музыка карельского композитора Санту Карху. Хорошее настроение гарантировано не только детям, но и взрослым!

Премьера спектакля состоится в Большом зале Центра народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия, начало в 15.00.

Билеты еще можно приобрести онлайн и перед началом спектакля в кассе Центра народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия (пл. Ленина, д. 2).

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