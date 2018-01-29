"Приговор Алиханову выносился с грубейшими нарушениями"

В Верховном суде Карелии рассматривают апелляцию на приговор, вынесенный Девлету Алиханову.

В Верховном суде Карелии 25 января Коллегия по уголовным делам под председательством судьи Валерия Гирдюка начала рассматривать апелляционные жалобы адвокатов Девлета Алиханова, которые потребовали признать незаконным и необоснованным приговор, вынесенный ему городским судом Петрозаводска. Напомним, согласно решению судьи Натальи Маненок, известный политик и предприниматель должен провести 6 лет в колонии общего режима и выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. Такое наказание Алиханову назначили, признав его виновным в совершении экономического преступления.

Алиханов и его защитники в Верховном суде Карелии потребовали отменить приговор, так как считают - в деле отсутствует не только состав, но и само событие преступления. Сделка десятилетней давности по приватизации сберкасс, за которую привлекли к ответственности Алиханова, было проведена в полном соответствии с федеральным законодательством; точно также приватизация проходила в других регионах, да и у нас на территории Карелии. К тому же сам предприниматель и политик не имел к ней отношения, так как никогда не становился собственником спорных помещений. Кроме этого, приговор в Петрозаводском городском суде выносился Алиханову с вопиющими нарушениями уголовно-процессуального кодекса.

"Такое впечатление создается, что судья просто взяла и "подогнала" фактуру под обвинительный приговор. Доказательства невиновности Алиханова – например, экспертизы об отсутствии ущерба, ответы на запросы из других регионов, где приватизация проходила по такой же схеме, показания некоторых свидетелей, - не были включены в итоговый текст или их внесли в приговор с искажением смысла. В итоге суд вообще не дал им никакой оценки. Когда такие вещи делает обвинение, это еще как-то можно понять... Но это же суд, который должен быть объективным и беспристрастным!", - возмущались защитники.

Подробнее – в репортаже из зала суда.