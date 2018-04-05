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Новости. Общество
10:14, 05 Апреля 2018

Приговор Юрию Дмитриеву огласят в закрытом режиме

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Сегодня в городском суде Петрозаводска огласят приговор правозащитнику Юрию Дмитриеву, которого обвинили в педофилии.

Как сообщили в пресс-службе Петрозаводского городского суда, заседание по делу известного историка состоится сегодня в 15.00 в закрытом режиме.

Приговор правозащитнику Юрию Дмитриеву огласит судья Марина Носова.

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, с 2008 по 2015 год, Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признал. В январе 2018 года он был отпущен под подписку о невыезде. Экспертиза, проведенная в центре им. Сербского в Москве, показала, что Дмитриев вменяем, не является педофилом, а фото дочери не являются порнографией, пояснил адвокат Ануфриев.

Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима. В свою очередь адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев попросил суд оправдать подзащитного по всем предъявленным обвинениям.

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Комментарии

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Orava
2018-04-05 10:57:58
потомки палачей как не беснуйтесь, а правда о ваших предках убийцах все равно выйдет наружу
Andrey+
2018-04-05 10:57:36
Что вообще происходит то??? Уже и Носова на УПК не смотрит??? Это вообще что?!
Статья 241 УПК. Гласность
7. Приговор суда провозглашается в открытом судебном заседании. В случае рассмотрения уголовного дела в закрытом судебном заседании или в случае рассмотрения уголовного дела о преступлениях в сфере экономической деятельности, а также о преступлениях, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, частью четвертой статьи 211, частью первой статьи 212, статьями 275, 276, 279 и 281 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании определения или постановления суда могут оглашаться только вводная и резолютивная части приговора.
однозначно
2018-04-05 10:52:02
Не исключаю, что во время своей первой ходки этот борцун с репрессиями активно сотрудничал с администрацией колонии.
кир
2018-04-05 10:36:04
Своё личное зло он замесил на зле других, предшественников. "Пусть каждому воздастся по делам его".
Мизантроп
2018-04-05 10:57:18
кир, Что еще за зло предшественников? Сейчас сидит больше , чем при Сталине. Гайдарик с Чубайсиком умертвили в святые 90-е больше, чем при Сталине. В те года в Ленинграде дела не открывали о пропаже людей. Там как раз знаменитый состав мэрии Собчака заправлял.
Гость
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