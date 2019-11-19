Пригожин рассказал об избиениях Валерии

Иосиф Пригожин заявил, что никто из коллег не помог его жене Валерии, когда ее избивал Александр Шульгин.

По словам продюсера, артистке пришлось выйти на сцену с выбитой челюстью, пишет Cosmopolitan.

Пригожин выступил за совершенствование закона о защите от домашнего насилия женщин и детей. Продюсер не понаслышке знает об этой проблеме – его жена стала жертвой бывшего мужа-тирана. Иосиф утверждает, что певица в браке с Александром Шульгиным прошлась через ужасные мучения.

"Валерия обращалась ко всем, ей никто не помог – ни коллеги по цеху, при том что они были свидетелями. Вот если вы посмотрите "Песню года-94", она там одной стороной поет, потому что там у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан и черного цвета она была. И многие артисты, когда они выезжали на Майорку, рассказывали, как Валерия не могла выйти из номера. То есть он её просто убивал", – рассказал продюсер.