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Новости. Спорт
14:16, 06 Марта 2018

"Приход в биатлонную власть Драчева сулит республике очень хорошие перспективы"

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Автор "Столицы на Онего" Павел Соколов – о том, грозит ли Карелии биатлонный бум в случае, если Союз биатлонистов России возглавит уроженец Петрозаводска Владимир Драчев.

Драчев решил, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента СБР. При этом он подчеркнул, что в биатлоне необходимы кардинальные изменения.

"У меня сформирована команда и есть программа развития биатлона", - цитируют кандидата федеральные СМИ.

Уроженец Петрозаводска категорически против иностранных тренеров в сборной России. Что же касается спортсменов, то он считает, что в основной команде обязательно должна происходить ротация, дабы спортсмены, которые сразу не пробились в лучшие из лучших, получили такую возможность.

Чем это грозит Карелии? Учитывая, что наш спорт - это командно-административная система – многим хорошим. Но, при одном условии: если Драчев не забыл, где родился, помнит Петрозаводск и Карелию, и ему интересно будет развивать в республике биатлон. На Курган он уже приезжал, с региональным министром спорта Вороновым встречался. Насколько хороши их взаимоотношения – судить тяжело, время покажет. Но, в любом случае, приход в биатлонную власть Драчева сулит республике очень хорошие перспективы. 

Продолжение – по ссылке.

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