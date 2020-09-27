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Приложение, от которого нельзя отказаться

Новости. Экономика
07:00, 28 Сентября 2020
фото: © "Росгосстрах"
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Запущена новая онлайн-платформа для всех желающих продавать страховые продукты "Росгосстраха".

Получить стабильный источник дохода стало еще проще. "Росгосстрах" запустил новый онлайн-сервис для продавцов страховых продуктов – "Агентология". На этой платформе агентам и тем, кто хочет попробовать себя в новой профессии, можно зарегистрироваться онлайн, пройти обучение, получить методическую поддержку, продавать страховые продукты и управлять комиссионным вознаграждением и доходами.

"Агентология"– это простой инструмент для тех, кто хочет работать на себя и привык рассчитывать только на свои силы, – рассказывает руководитель Блока цифрового бизнеса "Росгосстраха" Дмитрий Литовченко. – Работа с этим приложением подразумевает свободный рабочий день, возможность подрабатывать для тех, кто хочет получить дополнительный доход, сохраняя отношения с работодателем или учась. Делать это можно из дома, с дачи, даже из транспорта – с телефона, планшета или компьютера. По сути, это полноценный фронт-офис". Преимущества платформы оценят агенты из российских городов-миллионников, где ритм жизни часто требуют дистанционного взаимодействия и быстрых онлайн-контактов. Но и в российской глубинке приложение позволяет работать эффективно – был бы интернет.

Любой человек может зайти на сайт agentology.ru, зарегистрироваться там, получить на почту пароль, пройти обучение и приступить к продажам. Интерфейс простой и интуитивно понятный, он позволяет произвести быстрый расчет стоимости полиса, удобен для  внесения персональных данных и прикрепления документов.

Через платформу "Агентология" сегодня можно продавать 8 страховых продуктов. Они технологичны и понятны, не требуют серьезной оценки принимаемого на страхование имущества либо позволяют это сделать дистанционно. Четыре продукта представляют исторические для "Росгосстраха" виды – автострахование ("Каско. Профессионал" и "Помощь на дороге") и страхование жилья и имущества ("Ваше жилье" для недорогих домов и дач и программа страхования квартиры "Родные стены").

Полис "Доктор онлайн" позволяет дистанционно проконсультироваться с врачом, а программа "Здоровье дороже" – получить денежную выплату и квалифицированную медпомощь при диагностировании онкологических заболеваний.

Есть и полисы для туристов, путешествующих по России или собирающихся за рубеж, а также ОСАГО. В ближайшее время продуктовая линейка будет расширена за счет других простых и доступных по цене программ страхования и сервисных продуктов. Компания заинтересована в том, чтобы ее продукты широко распространялись. В том числе брокерами или продавцами, которые сотрудничают с другими компаниями, но желают получать дополнительный доход с нового бизнеса. Можно сформировать и свою агентскую сеть, предложив знакомым стать продавцами страховых продуктов.

Процесс оплаты комиссионного вознаграждения за заключенные договоры абсолютно прозрачен. И агент точно знает, какое он получит КВ, – это прописано в интерфейсе. Деньги можно получить на свою карту банковский счет. Чем больше продаж, тем выше ставка КВ и, соответственно, заработок. При этом "Агентология" выступает налоговым агентом для физлиц; удерживает НДФЛ, проводит отчисления в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Сегодня удобную платформу уже используют тысячи человек. При активной работе с приложением агент может заработать порядка 100 тыс. рублей в месяц.

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