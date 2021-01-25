Принимать детей в первые классы в Петрозаводске будут по месту прописки

Приемная кампания в первые классы школ столицы Карелии начнется 1 апреля по новым правилам.

С этого года меняется порядок зачисления в первые классы. Согласно федеральному законодательству теперь чтобы попасть в школу, ребенок должен проживать на территории, которая находится рядом с учреждением. В настоящее время администрация Петрозаводска разрабатывает распорядительный акт о закреплении конкретных территорий за школами города. Этот документ должен быть издан до 15 марта, а до 25 марта опубликован на сайтах образовательных учреждений.

"Конечно, родители должны получить такую информацию как можно раньше, чтобы понимать, куда будет поступать их ребенок. Поэтому управление образования уже завершает эту работу. В феврале мы будем готовы обнародовать эту информацию, разметив ее на сайте администрации в разделе "Актуально"", - рассказал глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Приемная кампания в первые классы будет проходить с 1 апреля по 30 июня. В это время подать заявления в школу смогут родители, чьи дети проживают на закрепленной за организацией территории. Для этого им потребуется, предоставить справку о регистрации ребенка по месту жительства или о пребывании на данной территории.

Прием заявлений о зачислении детей, не проживающих рядом со школами, будет осуществляться с 6 июля по 5 сентября, если в учреждениях останутся свободные места.

Подать заявления в школу родители смогут лично, с помощью почты России, электронной почты. Вопрос электронной записи через региональный портал пока еще только прорабатывается администрацией города вместе с Минобразования республики.

"В первую очередь будем записывать в школу ребят, которые проживают рядом с образовательной организацией. Это не совсем новшество. Лет пять назад у нас была такая ситуация, когда в школу принимали детей в соответствии с закрепленными территориями. Сейчас у нас возобновляется эта практика. Я не могу сказать, что это панацея. Мест в школах все равно будет не хватать в связи с дефицитом образовательных организаций. Конечно, решение проблемы - это интенсивное строительство новых школ. И на Древляне мы строим школу на 1,5 тысячи мест. Она примет детей в сентябре", - отметила Ирина Мирошник.

При этом в мэрии считают, что создание списков в соцсетях, дежурства родителей у школ накануне открытия записи должны уйти в прошлое. Разнообразие способов подачи заявлений, а также территориальное закрепление за школами должны снять эти проблемы.

"Если необходимо оперативно получить информацию, например, о перечне льготников (долгожданная новелла - дети смогут попасть в школу, где учатся их старшие братья и сестры, вне зависимости от прописки), о пакете документов, которые необходимо предоставить для зачисления в школу, можно позвонить на телефон горячей линии управления образования 71-34-34", - сообщила глава Петрозаводска.