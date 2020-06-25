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Принято постановление о выделении денег на выкуп частного c/х предприятия в госсобственность Карелии

Новости. Общество
14:42, 26 Июня 2020
фото: © официальный сайт правительства Карелии/gov.karelia.ru
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Правительство Карелии выделило бюджетные деньги для выкупа в государственную собственность недвижимого имущества, принадлежащего частной компании "Видлица АГРО".

Постановление подписал 25 июня глава республики Артур Парфенчиков.

Деньги будут направлены на приобретение земельного участка площадью 63,8 тыс. кв. метров, здания скотного двора, телятника и других построек в селе Видлица.

Сумму в размере 34,9 млн рублей получит в виде субсидии государственный совхоз "Ильинский". Он выступит покупателем имущества в Видлице, где создается его структурное подразделение.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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