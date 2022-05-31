«Прионежская сетевая компания» поздравляет всех с Днем республики!

На самом деле мы заслужили, чтобы у нас был свой день!

Накануне Дня республики звание «Заслуженный энергетик Республики Карелия» получил Главный инженер нашей компании, замечательный человек Владимир Михайлович Тарачев.

Он в энергетике с 1994-го года. Работал в «Карелэнерго», потом старшим диспетчером в «СО-ЦДУ ЕЭС» «Регионального диспетчерского управления энергосистемы Республики Карелия». С 2007-го года работает в АО «Прионежская сетевая компания».

Он обеспечивал повышение энергонадёжности Костомукши. Благодаря его руководству нет проблем с энергоснабжением в поселке Рабочеостровский Кемского района. То, что сейчас в деревне Сигово Медвежьегорского района живут и не знают проблем с электричеством — тоже его заслуга. Дополнительные энергетические мощности в Петрозаводске и Медвежьегорске — он руководил проектами. В Прионежском районе тоже. Надёжное энергоснабжение шлюзов ББК — это тоже он и его коллег. Муезерский район, Калевальский, Прионежский — его талант, как руководителя.

Когда Артур Парфенчиков 7 июня ему вручал заслуженную награду, Владимир Тарачев сказал: «Это награда всего нашего коллектива».