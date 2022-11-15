Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей Карелии о временных отключениях электроэнергии 

АО «ПСК» продолжает неотложные ремонты в электрических сетях в зоне ответственности компании. Также продолжаются работы по технологическому присоединению к электросетям и расчистка трасс ЛЭП.

С 12 по 18 декабря временные отключения потребителей возможны:

Муезерский муниципальный район:

- 12, 15 и 16 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Тикша: улицы Гористая, Сосновая, Озерная.

- 12 декабря с 10.00 до 17.00. Поселки Гимолы, Суккозеро, Тумба, Мотка, Лендеры, Пенинга.

- 12 декабря с 11.00 до 14.00. Поселок Кимасозеро.

- 12 декабря с 17.00 до 19.00. Поселок Пенинга.

- 13 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Суккозеро: улицы Гористая, Краснодарская. Переулки Гористый, Лесной.

- 16 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Суккозеро: улицы Гастелло, Подсечная.

Пряжинский муниципальный район:

- С 12 по 16 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Лесная, Ленина; местечки Урозеро, Падозеро (28 и 33 км).

- 16 декабря с 13.30 до 15.30. Поселок Чална: улицы Молодежная, Рябиновая, Тенистая, Радужная, Школьная, Мира, Брусничная, Шоссейная, Первомайская, Гусева. Переулок Больничный; местечки Урозеро, Падозеро (28 и 33 км.); железнодорожная станция Падозеро. Комплекс зданий «Вотчина Деда Мороза».

Прионежский муниципальный район:

- 11 и 12 декабря с 15.00 до 17.00. Село Деревянное (частично).

- 12 декабря с 00.00 до 2.00. Село Деревянное (частично); поселок Деревянка; станция Деревянка; СНТ в окрестностях станции Орзега: «Березка 3», «Сампо», «Эфир,» «Здоровье», «Рубин», «Гея», «Светлячок», «Медик», «Ручеек», «Березка 2», «Виктория», «Елочка», «Ветерок», «Светофор», «Озерки», «Строитель», «Мелодия»; местечко Елчезеро.

- 12 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная (дома 27-58), Зеленая, Лесная, Солнечная, Дачная, Парковая. Переулки Светлый, Хвойный; село Деревянное: улицы Пионерская, Онежская (частично), Лесная, Набережная, Молодежная, Новоселов, Кикинова. Переулки Заречный, Набережный, Полевой.

- С 12 по 16 декабря с 9.00 до 17.00. Местечки Намоево, Сургуба, Ринда, Порожки.

- 13 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная (дома 27-58), Зеленая, Лесная, Солнечная, Дачная, Парковая. Переулки Светлый, Хвойный; село Деревянное: улицы Пионерская, Онежская (частично), Лесная, Набережная, Молодежная, Новоселов, Кикинова. Переулки Заречный, Набережный, Полевой.

- 13 и 14 декабря с 10.00 до 17.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная (дома 56-78), Интернациональная, Дачная. Переулки Балтийский, Черноморский, Садовый, Еловый, Дачный. Здания ООО «Вода Карелии».

- 14 декабря с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Деповская, Зеленая, Лесная, Комсомольская, Хвойная. Переулок Лесной.

- 15 декабря с 10.00 до 14.00. Село Деревянное: местечко Коммунская Корба.

- 15 декабря с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Ключевая, Поселковая, Железнодорожная, Нагорная.

- 16 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Деревянка: СНТ «Ручеек».

- 16 декабря с 13.30 до 15.30. Местечки Намоево, Сургуба, Ринда, Порожки.

Петрозаводский городской округ:

- 12 и 13 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Тепличный.

Кемский муниципальный район:

- 15 декабря с 8.30 до 16.00. Город Кемь: улица Энергетиков (дома 9, 11). Здания ЦРБ: поликлиника, детская поликлиника, терапевтический корпус.

Кондопожский муниципальный район:

- 13 декабря с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Советов.

- 14 декабря с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Петрозаводская, Лесная, Болотная, Красноармейская.

- 15 декабря с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская, Коммунальная.

Калевальский национальный район:

- 13 декабря с 10.00 до 12.00. Поселок Боровой: улицы Сосновая (нечетная сторона), Строителей (частично), Пионерская (частично).

- 15 декабря с 13.00 до 14.00. Поселок Луусалми: улицы Октябрьская, Пионерская. Здания средней школы, администрации поселка, котельной.

Лоухский муниципальный район:

- 12 декабря с 14.00 до 16.00. Поселок Чкаловский.

- С 12 по 16 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Тэдино: улицы Родионова (дома 1, 2, 3, 4), Пионерская, (дом 10).

Сортавальский муниципальный район:

- 13 декабря с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: гидрогородок.

Лахденпохский муниципальный район:

- 13 декабря с 10.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Первомайская, Строительная, Заречная.

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 12 по 16 декабря с 9.30 до 16.00. Поселок Сергиево: ул. Зеленая (дома 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-А, 10, 11, 11-А, 12, 13, 13-А, 14, 14-А, 15, 16, 17, 18, 19, 20), Лесная (дома 1-4). Переулок Цветочный (дома 2, 4).

Олонецкий национальный район:

- 12 декабря с 9.00 до 10.30. Деревня Тукса.

- 12 декабря с 10.00 до 14.00. Деревня Верховье: многоквартирный дом ДСМП, водонасосная станция, кафе «Карелия».

- 13 и 14 декабря с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Привокзальная, Пролетарская, Луначарского (дома 15, 17, 19), Титова (дома 17, 19, 21, 22-А, 23, 24, 25, 26, 30), Коммунальная, Майская, Станция Олонец, Железнодорожная, Студитова, Карла Либкнехта (дома 21 – 31-А, 44-А, 45-А, 46-А, 47-А, 48-А). Переулки Карла Либкнехта (дома 2-7), Красногвардейский, Кирпичный. Здания Олонецкой ЦРБ (скорая помощь, морг, поликлиника), Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии, ФССП России, ООО «Союз Недвижимость»; деревня Верховье: улицы Новая, Олонецкая, Луговая.

- 14 декабря с 13.00 до 16.00. Поселок Ковера.

- 14 декабря с 13.30 до 16.00. Деревня Мегрега: улица Новая.

- 14 декабря с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Привокзальная, Пролетарская (дома 10, 12, 14, 17, 19, 21), Луначарского (дома 15, 17, 19), Титова (дома 17, 19, 21, 22-А, 23, 24, 25, 26, 30), Коммунальная (дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13). Переулок Карла Либкнехта (дома 2-7).

- 15 и 16 декабря с 9.00 до 17.00. Урочище Андрусово: база отдыха.

Питкярантский муниципальный район:

- 12 декабря с 9.30 до 13.00. Город Питкяранта: улицы Вишневая, Хвойная.

- 16 декабря с 10.00 до 15.00. Город Питкяранта: улица Ленина.

Сегежский муниципальный район:

- 12 декабря с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Антикайнена (дома 13/1, 13/2).

- 12 декабря с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Антикайнена (дом 15-А).

- 12 декабря с 13.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Антикайнена (дом 17/1).