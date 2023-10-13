Прионежская сетевая компания продолжает неотложные ремонты в электрических сетях

Не смотря на неблагоприятные погодные условия плановые ремонтные работы на энергообъектах идут в установленные сроки

АО «Прионежская сетевая компания» в зоне своей ответственности реализует проекты, заложенные в Ремонтную программу на 2023 год. К сожалению, отмечают в АО «ПСК», многие ремонты невозможно провести без кратковременных отключений потребителей от электроэнергии. Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.

Кратковременные отключения электроэнергии с 16 по 22 октября возможны:

Калевальский национальный район:

- 17 октября с 14.00 до 15.30. Поселок Боровой: здания больницы и пристройки школы.

- 18 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми.

- 19 и 20 октября с 14.00 до 17.00. Поселок Калевала: улица Советская (дома 22 – 34-А).

Кемский муниципальный район:

- 16 октября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 13-А, 13-Б, 15А, 11-А, 9-А).

- 17 октября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: Вей-Луда.

- 17 и 18 октября с 10.00 до 17.00. Поселок Авнепорог.

- 18 октября с 9.00 до 15.00. Город Кемь: улицы Пуэтная (частный сектор), Свердлова (дома 4, 15).

- 19 октября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Полярная, Кирова (дома 16, 19).

- 20 октября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа (дома 1-10), Малышева, Морская.

Кондопожский муниципальный район:

- 16 октября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Сосновая.

- 16 октября с 9.30 до 11.30. Город Кондопога: улица Горького (дом 8).

- 16 октября с 14.00 до 16.00. Город Кондопога: улицы Горького (дома 14-А, 18, 19, 16), Пролетарская (дома 13, 15, 17, 19, 21, 23).

- 17 октября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: переулок Каменистый.

- 19 октября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Новокирпичная.

Костомукшский городской округ:

- 16 октября с 10.00 до 16.00. Город Костомукша: улица Строителей (частный сектор), здание ФОКа.

Лоухский муниципальный район:

- 16 октября с 13.00 до 17.00. Поселок Кестеньга.

- С 16 по 18 октября с 11.00 до 15.00. Поселок Энгозеро: улица Лесная.

- 17 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Новый Софпорог.

- 18 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Тунгозеро: улицы Комсомольская, Сосновая, Северная (дом 15).

- 19 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Тунгозеро: улица Озерная.

Муезерский муниципальный район:

- С 16 по 18 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Муезерский: промышленная зона, здания компании «Ягоды Карелии».

- С 17 по 19 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Ледмозеро: улицы Лесная (частично), Советская (частично), 50 лет ВЛКСМ (частично).

- 18 октября с 14.00 до 15.00. Поселок Волома.

Олонецкий национальный район:

- 16 октября с 9.00 до 12.00. Поселок Видлица: улица Ладожская.

- 16 октября с 14.00 до 14.30. Поселок Видлица: улицы Новая, Школьная (дома 22, 24), здание Дома-интерната.

- 20 октября с 14.00 до 16.00. Деревня Гушкала.

Пряжинский национальный район:

- 16 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Набережная.

- С 16 по 18 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Виллагора.

- С 16 по 22 октября. Поселок Чална: улица Шуйская.

- 17 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Шуйская, Новореченская, Заречная (ТП-110, ТП-442), Титова, Шоссейная (частично), Вокзальная (частично), Заводская (частично), Гусева. Переулки Зеленый, Юбилейный, Виданский. Здания Биржи ЛПХ, ПАО «Шуялес», ООО «Северный зодчий Карелии», ЗАО «Лесторг», ОАО «Ринотек», Аэронавигации, Сортавальской КЭЧ, ПМУСП «Мемориал».

- 17 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Мира, Школьная, Молодежная, Рябиновая, Тенистая, Радужная. Переулок Больничный.

Петрозаводский городской округ:

- 16 октября с 10.00 до 12.00. Город Петрозаводск: улицы Огородная, Тепличная, Урожайная, Парниковая.

Прионежский муниципальный район:

- 16 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Уя: здания «Уя-Электрик».

- 17 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя, жилой массив «Шуйские разливы», СОТ «Садовод Севера», СНТ «Нептун», СОТ «Фонтан», СОТ «Щит», СТ «Контакт-1», СК «Контакт-1», СНТ «Бесовецкий», СОТ «Бесовец».

- 18 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Педасельга: ООО «Орзенский Бор», СОТ «Сосновый Бор», СНТ «Сосновый Бор», СОТ «Педасельга»; местечко Ерошкина Сельга; деревня Ужесельга: улицы Центральная (частично), Интернациональная. Переулки Балтийский, Черноморский, Садовый, Еловый; село Деревянное: улицы Лесная, Пудожская, Юбилейная, Луговая, Хвойная, Кикинова, Березовая. Переулок Дружбы.

Сегежский муниципальный район:

- 16 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Надвоицы: улицы Скалистая, Каменистая, Карельская.

- С 16 по 18 октября с 10.00 до 17.00. Город Сегежа: Надвоицкое шоссе.

- 16 октября с 9.00 до 11.40 и с 13.20 до 16.20, 18 октября с 9.00 до 16.00, 20 октября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: Выгозерская Набережная (дома 25-66).

- 16 октября с 13.20 до 16.20, 17 октября с 10.00 до 16.00, 18 октября с 9.00 до 16.00, 19 октября с 9.00 до 16.00, 20 октября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Выгозерская Набережная дома (61-А – 79), Боровая.

- 17 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Идель: улицы Новая, Центральная, Набережная, Заречная.

- 17 октября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Антикайнена (дом 3).

- 18 октября с 9.30 до 14.00. Поселок Черный Порог: улицы Лесная, Речная, Новая.

Сортавальский муниципальный район:

- С 16 по 20 октября с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Западная, Северная.