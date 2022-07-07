Прионежская сетевая компания завершила ремонт ЛЭП в Кемском районе Карелии  

В результате проведенных работ значительно увеличилась надежность энергоснабжения поселка Панозеро.

В настоящий момент в поселке Панозеро, что входит в состав Кривопорожского сельского поселения Кемского района проживает более 300 жителей.

На линии электропередачи напряжением 6 кВ, что питает электроэнергией потребителей поселка, установлены новые опоры и смонтирован новый самонесущий изолированный провод на участке протяженностью 7 км.

«Работы производились в рамках выполнения Ремонтной программы на 2022 год, утвержденной правительством Карелии», — прокомментировал завершившийся проект главный инженер АО «ПСК» Владимир Тарачев. — «При выполнении ремонта ЛЭП были использованы исключительно материалы отечественного производства».

Напомним, что в эксплуатации АО «ПСК» находятся электросети напряжением 0,4–10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично Петрозаводска, включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.