Прионежскому району Карелии оптимизация школ не грозит, заверил Вадим Сухарев

Глава Прионежского района Вадим Сухарев разъяснил, что речи об оптимизации учебных заведений не идет.

В администрации Прионежского района прошло совещание по вопросам образования в 2019 году. В совещании участвовали глава Прионежского района Вадим Сухарев, глава администрации Прионежского района Григорий Шемет, начальник отдела образования Лариса Порочкина и руководители общеобразовательных учреждений.

Одной из тем совещания стала оптимизация школ. Глава Прионежского района Вадим Сухарев разъяснил, что на сегодня никаких конкретных решений нет, речи об оптимизации учебных заведений не идет.

"Мне понятны переживания родителей, педагогов, детей. Сегодня никаких решений по оптимизации не обсуждается. Было совещание с куратором Прионежского района, заместителем Премьер-министра Правительства по социальным вопросам Ларисой Подсадник, нам четко было сказано: закрытие школ в Прионежское районе не будет", – рассказал Сухарев.

Глава Прионежского района напомним, что в этом году у администрации две приоритетные задачи – строительство детского сада в поселке Шуя и начало строительства школы на станции Деревянка.

Напомним, весной 2018 года второй этаж учебного заведения, построенного в 50-х годах прошлого века, признали аварийным. Дети вынуждены учиться в две смены только на первом этаже. Ранее на выездном совещании глава Карелии Артур Парфечиков сообщил, что новую школу планируют построить к 2020 году.

На совещании директор Деревянкской школы Ольга Гусева напомнила, что в феврале учебному заведению исполняется 90 лет и пригласила всех на празднование юбилея.

Руководители учебных заведений также обсудили с руководством Прионежского района актуальные вопросы – транспорт для школьников, график мероприятий, МРОТ и план ремонтных работ.

На совещании наградили победителей Спартакиады сред школ Прионежского района. По итогам соревнований 1-е место заняла Нововилговская школа, 2-е место – Заозерская школа, 3-е место поделили школы поселков Ладва и Мелиоративный.