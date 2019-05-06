Приставы арестовали у должника два грузовых тягача

Мужчина задолжал около 800 тысяч рублей, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Задолженность по налогам и сборам, включая пени, составила около 773 тысяч рублей.

Должник не рассчитался в срок для добровольного исполнения. В ходе проверки была произведена опись и наложен арест на имущество, принадлежащее должнику на праве собственности, а именно: два грузовых тягача иностранного производства.

Дорогостоящие транспортные средства оставлены должнику на ответственное хранение. Для оценки тягачей привлечен оценщик.

Если должник не погасит задолженность, имущество будет передано на реализацию в специализированную организацию.