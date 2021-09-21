Приставы из Карелии нашли лже-директора обанкроченной фирмы в Свердловской области

Житель Санкт-Петербурга потерял паспорт и, сам того не зная, стал «директором» фирмы-банкрота, сообщили на сайте УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов Беломорского района поступил исполнительный документ — конкурсный управляющий признанного банкротом ООО требовал предоставить документы общества. Директор ООО оказался должником.

Приставы уточнили, что директор проживает в Санкт-Петербурге, и сообщили ему о необходимости передачи документов конкурсному управляющему.

И тут выяснилось, что директором должник не является и к обществу-банкроту вообще не имеет никакого отношения. Некоторое время назад у него был украден паспорт. Петербуржец вовремя сообщил об этом в полицию, но, пока он восстанавливал документ, его паспортом воспользовались неизвестные, зарегистрировав на него О. О. Так он стал «директором» общества, которое быстро стало предприятием-банкротом.

Житель Санкт-Петербурга обратился в арбитражный суд, который отменил ранее вынесенное решение о привлечении его к ответственности. На этом основании был пересмотрен и отменен судебный акт первой инстанции.

Исполнительное производство в отношении гражданина будет прекращено после того, как в отделение судебных приставов поступит судебный акт.