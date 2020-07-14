Приставы Карелии рассказали, как обратиться к ним из дома

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фото: © Столица на Онего
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Для решения неотложных вопросов по исполнительным производствам жители республики могут воспользоваться электронными сервисами, сообщили в УФССП Карелии.

Преимущества получения услуги ФССП России в электронной форме - это отсутствие необходимости личного посещения службы судебных приставов. Те же данные можно найти с помощью интернет-сервисов Службы.

На официальном сайте ФССП России действует "Банк данных исполнительных производств" (БДИП). Данный сервис позволяет гражданам и юридическим лицам получать информацию о наличии или отсутствии в отношении них возбужденных исполнительных производств, распечатать квитанцию об оплате или погасить задолженность без комиссии онлайн.

С помощью сервиса "Интернет-приёмная", граждане и представители организаций имеют возможность направлять свои предложения, заявления, жалобы.

Если интересует подробная информация об исполнительном производстве, то в этом поможет "Личный кабинет стороны исполнительного производства" на официальном сайте ведомства. При нажатии кнопки "получить услугу" в службу судебных приставов автоматически направляется запрос от заявителя.

Запросить информацию, подать заявление, оплатить имеющуюся задолженность, а также получить результат предоставления государственных услуг ведомства можно с помощью Единого портала государственных услуг по адресу, выбрав в разделе "Каталог услуг" – "Органы власти" – "Федеральная служба судебных приставов".

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