Приставы Карелии выставили на продажу Камаз, арестованный за долги на щебеночном карьере

Грузовик был арестован за долги у общества с ограниченной ответственностью "Евростройгрупп-Диабаз", сообщается на сайте УФССП Карелии.

В Карелии реализацию имущества, арестованного во исполнение судебных решений, проводит МТУ "Росимущества".

Имущество продается по рыночной стоимости. При этом реализация арестованного имущества в числе прочего может осуществляться в среднем на 15% ниже среднерыночной стоимости аналогов, отметили в УФССП.

В настоящее время продается имущество общества с ограниченной ответственностью "Евростройгрупп-Диабаз".

Наименование имущества - Грузовой фургон марки КАМАЗ 575041, 2007 года выпуска, мощность двигателя 245 л.с.

Местонахождение - Кондопожский район, пос. Кяппесельга

Стоимость за единицу - 267750,00 рублей.

Продавец - МТУ Росимущества

По вопросам приобретения имущества, в том числе получения дополнительных сведений о нем, заинтересованные лица могут получить на интернет-сайте МТУ Росимущества или по номеру телефона (8142) 59 36 27.

В случае отказа МТУ "Росимущества" потенциальным покупателям в представлении информации о реализуемом имуществе, месте и времени осмотра арестованного имущества и проведения торгов, приставы рекомендуют обратиться в отделение организации исполнительного розыска, реализации имущества должников Управления по телефону (8142) 760964.