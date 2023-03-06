Приставы Карелии выставили на торги арестованные грузовик, подвал и участок земли

Список автомобилей и помещений опубликовали на сайте УФССП Карелии.

Как сообщили в УФССП Карелии, на торгах реализуется арестованное имущество должников.

На продажу выставлены один грузовик и подвальное помещение жилого дома в Кондопоге, а также земельный участок в Кондопожском районе.

Дополнительные сведения о выставленном на торги имуществе размещены на интернет-сайте МТУ Росимущества и на сайте УФССП Карелии.