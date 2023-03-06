Приставы Карелии выставили на торги арестованные грузовик, подвал и участок земли

Список автомобилей и помещений опубликовали на сайте УФССП Карелии.
Как сообщили в УФССП Карелии, на торгах реализуется арестованное имущество должников.
На продажу выставлены один грузовик и подвальное помещение жилого дома в Кондопоге, а также земельный участок в Кондопожском районе.
Дополнительные сведения о выставленном на торги имуществе размещены на интернет-сайте МТУ Росимущества и на сайте УФССП Карелии.
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